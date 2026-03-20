Как работает варшавский центр помощи диким птицам

Этот снегирь врезался в окно квартиры жителя Варшавы Марчина. После этого тот принёс птицу домой. Но потом понял, что ей нужна помощь специалиста.

Он решил отвезти его сюда – в варшавское отделение неотложной помощи для диких птиц.

[Марчин Яжебски, житель Варшавы]:

«Мы нашли снегиря, который врезался в наше окно. Птица осталась у нас на ночь, но, к сожалению, у неё, вероятно, было сломано крыло, поэтому мы отвезли её в «Птичий приют» зоопарка».

Служба работает круглосуточно. Её приёмное отделение напоминает камеры хранения на вокзале. Посетители помещают раненых птиц в обогреваемые боксы. Одновременно отправляется сигнал для сотрудников.

Этот центр основал директор Варшавского зоопарка и орнитолог Анджей Крушевич.

[Анджей Крушевич, директор центра]:

«Я не знаю, получится ли её вылечить, потому что у неё травма крыла. Посмотрим, что будет дальше, но люди часто создают проблемы. Автомобильные аварии, столкновения с окнами, поражения электрическим током, запутанные нити на лапах аистов. Всё это – вина человека. Поэтому люди должны чувствовать ответственность за то, чтобы дать этим птицам второй шанс».

Центр приёма птиц открылся в феврале. Он значительно повысил эффективность работы птичьей больницы, которая существует в Варшавском зоопарке с 1998 года. Сейчас через него ежегодно проходит около 9000 пациентов. Чаще всего это синицы, воробьи, дрозды, скворцы и голуби. Однако могут встречаться и менее распространённые виды.

При этом сотрудники зоопарка предостерегают людей от чрезмерного рвения помочь.

[Анджей Крушевич, директор центра]:

«Сначала люди были очень наивны, приносили каждую птицу. Нам пришлось запустить масштабную кампанию – «Оставляйте, не забирайте». Люди уносили здоровых птенцов просто потому, что те не убегали. Была необходима просветительская кампания, чтобы объяснить людям, что не надо забирать здоровых птиц, что их нужно оставить в дикой природе».

Конечная цель работников центра – выпуск птиц обратно в их естественную среду обитания. Как только птицы окрепнут, их помещают в большие клетки на открытом воздухе, чтобы они начали адаптироваться и готовиться к первому полёту на воле.

