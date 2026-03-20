Вспышка менингита: в английском графстве Кент вакцинируют студентов

В Великобритании подтвердили уже 27 случаев заболевания менингитом. Ранее от болезни умерли два человека. Вспышку зарегистрировали..

В Великобритании подтвердили уже 27 случаев заболевания менингитом. Ранее от болезни умерли два человека. Вспышку зарегистрировали в графстве Кент на юго-востоке Англии. Болезнь распространяется среди молодых людей.

Власти запустили программу вакцинации для 5000 студентов Кентского университета. Центр вакцинации посетил министр здравоохранения Великобритании.

[Уэс Стритинг, министр здравоохранения Великобритании]:

«Я рад видеть, как быстро мобилизовался центр вакцинации в Кентербери. К нам постоянно приходят студенты. Более 600 вакцин было введено в первый же день. Это обнадёживает».

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании считает, что вспышка заболевания началась среди студентов и школьников, которые в марте побывали в местном ночном клубе. У одного сотрудника заведения подозревают бактериальный менингит.

Тем, кто был в клубе или контактировал с людьми из группы риска, выдают антибиотики. Они способны предотвратить заражение либо подавить инфекцию, если человек уже заболел.

Защитить от заражения в долгосрочной перспективе помогут прививки. Но на то, чтобы вакцина подействовала, нужно время.

[Уэс Стритинг, министр здравоохранения Великобритании]:

«Кампания по вакцинации идёт полным ходом. Сейчас я объявляю, что мы двигаемся дальше. Теперь мы призываем всех, кто посещал клуб Chemistry с 5 марта до его добровольного закрытия, обратиться за антибиотиками и вакцинацией. Кроме того, мы расширяем программу вакцинации для всех, кому ранее предлагали антибиотики в качестве профилактики».

По словам министра, риск масштабного распространения менингита минимален, но сама болезнь очень опасна. В западных странах бактериальный менингит встречается редко. Он опаснее вирусного менингита и часто приводит к заражению крови, в результате чего пациент умирает.

