Япония подарила Вашингтону 250 новых сакур

Весна вступает в свои права в Вашингтоне. Пейзаж у Приливного бассейна меняется на глазах. Здесь зацветает сакура. Она – давний символ дружбы Японии и США.

В 1912 году мэр Токио подарил Вашингтону 3020 вишнёвых деревьев. Их высадили вокруг Приливного бассейна и вдоль аллей, ведущих от здания Капитолия к монументу Вашингтона и мемориалу Джефферсона.

Каждый год Япония дарит столице США 90 новых деревьев, чтобы заменить старые сакуры на молодые. В этом году премьер-министр Японии Санаэ Такаити привезла в Вашингтон 250 вишнёвых деревьев в честь 250-летия основания Соединённых Штатов Америки.

Президент Дональд Трамп сказал, что деревья большие и красивые. Их посадят рядом с монументом Вашингтону и вокруг него. Трамп также отметил, что сакура будет напоминать о дружбе между двумя странами всем последующим поколениям американцев.

Сакура цветёт в Вашингтоне две-три недели. О пике цветения на своём веб-сайте сообщает Служба национальных парков США.

