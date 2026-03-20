Наводнения в Малави: 13 погибших

Не менее 13 человек погибли в результате наводнений в южноафриканской стране Малави. Здесь четыре дня шли проливные дожди.

[местный житель]:

«Наводнение застало нас врасплох. Мы спали дома и оказались затопленными водой».

Пока власти получили предварительные отчёты от 16 из 36 муниципалитетов страны. По их данным, пострадало почти 10 тысяч домохозяйств.

[местный житель]:

«Много домов затоплено. Люди спасались на крышах, кто-то – на деревьях. Много домов смыло, в том числе вместе с коровами, козами и другим скотом. Некоторые потеряли свои автомобили».

В шести районах создали 12 эвакуационных лагерей. Пострадавшим семьям начали раздавать помощь.

Поисково-спасательные операции продолжаются. При этом власти Малави запросили финансовой и технической поддержки у местных и международных партнёров.

Малави – один из крупнейших в мире производителей табака сорта берли. Это основной экспортный товар страны. Табачные плантации также пострадали в ходе нынешних наводнений.

