Наводнения в Малави: 13 погибших

Не менее 13 человек погибли в результате наводнений в южноафриканской стране Малави. Здесь четыре дня шли..
Дата загрузки: 2026-03-20
Не менее 13 человек погибли в результате наводнений в южноафриканской стране Малави. Здесь четыре дня шли проливные дожди.
[местный житель]:
«Наводнение застало нас врасплох. Мы спали дома и оказались затопленными водой».
Пока власти получили предварительные отчёты от 16 из 36 муниципалитетов страны. По их данным, пострадало почти 10 тысяч домохозяйств.
[местный житель]:
«Много домов затоплено. Люди спасались на крышах, кто-то – на деревьях. Много домов смыло, в том числе вместе с коровами, козами и другим скотом. Некоторые потеряли свои автомобили».
В шести районах создали 12 эвакуационных лагерей. Пострадавшим семьям начали раздавать помощь.
Поисково-спасательные операции продолжаются. При этом власти Малави запросили финансовой и технической поддержки у местных и международных партнёров.
Малави – один из крупнейших в мире производителей табака сорта берли. Это основной экспортный товар страны. Табачные плантации также пострадали в ходе нынешних наводнений.
