Прогулка на высоте в 60 метров: подвесной мост открылся на Эйфелевой башне

Шаткая опора и чуть ли не бездна под ногами – на Эйфелевой башне в Париже появился головокружительный аттракцион.

Дата загрузки: 2026-03-19

Шаткая опора и чуть ли не бездна под ногами – на Эйфелевой башне в Париже появился головокружительный аттракцион. Это подвесной мост, закреплённый между двумя опорами башни на высоте 60 метров. Он сделан из нескольких слоёв прочной сетки и подвешен на тросах.

Сезонное развлечение помогает привлечь туристов.

[Адем, турист из Турции]:
«Со мной такое впервые. Для меня это беспрецедентно, и мне вообще-то страшно».

Впрочем, многие воспринимают прогулку по мосту как возможность повеселиться, а не испугаться.

[Бьянка, туристка из Коста-Рики]:
«Мне не очень страшно. Я пилот, поэтому мне нравится большая высота».

[Давиде, турист из Италии]:
«Это было забавно и красиво. Это возможность получить новые впечатления в Париже. Так что это очень круто».

[Ребекка, туристка из Италии]:
«Я не торопилась, потому что хотела повеселиться».

[Абигейл, туристка из США]:
«Немного страшно, но весело, потому что мост очень высоко».

Подвесной мост впервые открыли в прошлом году. Аттракцион временный. Его уберут в начале мая.

