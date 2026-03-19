Прогулка на высоте в 60 метров: подвесной мост открылся на Эйфелевой башне

Шаткая опора и чуть ли не бездна под ногами – на Эйфелевой башне в Париже появился головокружительный аттракцион. Это подвесной мост, закреплённый между двумя опорами башни на высоте 60 метров. Он сделан из нескольких слоёв прочной сетки и подвешен на тросах.

Сезонное развлечение помогает привлечь туристов.

[Адем, турист из Турции]:

«Со мной такое впервые. Для меня это беспрецедентно, и мне вообще-то страшно».

Впрочем, многие воспринимают прогулку по мосту как возможность повеселиться, а не испугаться.

[Бьянка, туристка из Коста-Рики]:

«Мне не очень страшно. Я пилот, поэтому мне нравится большая высота». [Давиде, турист из Италии]:

«Это было забавно и красиво. Это возможность получить новые впечатления в Париже. Так что это очень круто». [Ребекка, туристка из Италии]:

«Я не торопилась, потому что хотела повеселиться». [Абигейл, туристка из США]:

«Немного страшно, но весело, потому что мост очень высоко».

Подвесной мост впервые открыли в прошлом году. Аттракцион временный. Его уберут в начале мая.

