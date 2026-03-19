Прогулка на высоте в 60 метров: подвесной мост открылся на Эйфелевой башне

Шаткая опора и чуть ли не бездна под ногами – на Эйфелевой башне в Париже появился..
Дата загрузки: 2026-03-19
Шаткая опора и чуть ли не бездна под ногами – на Эйфелевой башне в Париже появился головокружительный аттракцион. Это подвесной мост, закреплённый между двумя опорами башни на высоте 60 метров. Он сделан из нескольких слоёв прочной сетки и подвешен на тросах.
Сезонное развлечение помогает привлечь туристов.
[Адем, турист из Турции]:
«Со мной такое впервые. Для меня это беспрецедентно, и мне вообще-то страшно».
Впрочем, многие воспринимают прогулку по мосту как возможность повеселиться, а не испугаться.
[Бьянка, туристка из Коста-Рики]:
«Мне не очень страшно. Я пилот, поэтому мне нравится большая высота».
[Давиде, турист из Италии]:
«Это было забавно и красиво. Это возможность получить новые впечатления в Париже. Так что это очень круто».
[Ребекка, туристка из Италии]:
«Я не торопилась, потому что хотела повеселиться».
[Абигейл, туристка из США]:
«Немного страшно, но весело, потому что мост очень высоко».
Подвесной мост впервые открыли в прошлом году. Аттракцион временный. Его уберут в начале мая.
Короткая ссылка на эту страницу: