fb pixel
Дата загрузки: 2026-03-20

Король Карл III открыл самую длинную в мире прибрежную тропу

Король Великобритании Карл III торжественно открыл новую пешеходную тропу, опоясывающую всё побережье Англии. Это самая длинная в мире прибрежная тропа. Её протяжённость – более 4000 километров. Тропа носит имя Карла III.

Король прошёл два километра по участку недавно проложенной дорожки, которая ведёт к группе меловых утёсов Севен-Систерс. Они расположены вдоль Ла-Манша и находятся под охраной государства.

Пешеходная тропа тянется непрерывно через разнообразные ландшафты, начиная с соляных болот и песчаных пляжей и заканчивая скалами и дюнами. Также тропа проходит через старинные прибрежные города.

Большая часть этого маршрута уже существовала, но в рамках проекта многие участки были модернизированы, а также была проложена новая тропа длиной более полутора километров.

Проект запустили 18 лет назад. За это время в Великобритании сменилось семь премьер-министров. Сейчас для прогулок доступно 80% пешеходной тропы. Работы над остальной частью должны завершиться к концу года.

