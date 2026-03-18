Суматранский тигрёнок в зоопарке Берлина получил имя

Дата загрузки: 2026-03-18
В зоопарке Берлин-Фридрихсфельде дали имя суматранскому тигрёнку. Это самка, и её теперь зовут Лилли. Имя выбрали из тысячи предложенных вариантов.
Лилли родилась в начале января, поэтому в зоопарке её прозвали новогодним тигрёнком. Сейчас она стала вместе с мамой выходить в открытый вольер. Познаёт новый для себя мир и активно играет.
Маму детёныша зовут Майанг. Отца звали Чжэ Чжэ. Он, к сожалению, умер из-за болезни почек. У этой пары трижды рождались детёныши. В предыдущие два раза это были близнецы. Рождение суматранских тигрят важно для сохранения этого редкого вида.
[Андреас Книрим, директор зоопарка]:
«В мире осталось всего 600-800 особей, поэтому важно понимать, что эти тигрята несут в себе жизненно важные гены».
Суматранский тигр – эндемик индонезийского острова Суматра. Это самый мелкий тигр из существующих сейчас подвидов. Отличается также более ярким рыжим окрасом и зелёными глазами. При этом он агрессивнее по отношению к людям, чем другие его сородичи.
Самцы суматранских тигров обычно остаются с самкой до тех пор, пока их тигрята не станут подростками.
