Суматранский тигрёнок в зоопарке Берлина получил имя

В зоопарке Берлин-Фридрихсфельде дали имя суматранскому тигрёнку. Это самка, и её теперь зовут Лилли. Имя выбрали из тысячи предложенных вариантов.

Лилли родилась в начале января, поэтому в зоопарке её прозвали новогодним тигрёнком. Сейчас она стала вместе с мамой выходить в открытый вольер. Познаёт новый для себя мир и активно играет.

Маму детёныша зовут Майанг. Отца звали Чжэ Чжэ. Он, к сожалению, умер из-за болезни почек. У этой пары трижды рождались детёныши. В предыдущие два раза это были близнецы. Рождение суматранских тигрят важно для сохранения этого редкого вида.

[Андреас Книрим, директор зоопарка]:

«В мире осталось всего 600-800 особей, поэтому важно понимать, что эти тигрята несут в себе жизненно важные гены».

Суматранский тигр – эндемик индонезийского острова Суматра. Это самый мелкий тигр из существующих сейчас подвидов. Отличается также более ярким рыжим окрасом и зелёными глазами. При этом он агрессивнее по отношению к людям, чем другие его сородичи.

Самцы суматранских тигров обычно остаются с самкой до тех пор, пока их тигрята не станут подростками.

