Познакомьтесь с одной из последних женщин, носящих традиционную голландскую одежду

Голландке Анни уже 85 лет, и всю свою жизнь она ходит в народном костюме, созданном в городе Волендам. Теперь она здесь единственная женщина, которая до сих пор каждый день надевает традиционную одежду. Носит её не ради туристов, а потому что не представляет себя в современном платье.

[Анни Ин де Бетау-Квакман, жительница Волендама]:

«Я, безусловно, горжусь своей одеждой. Горжусь тем, что я из Волендама, что я волендаманка. Если бы я гуляла по Парижу, меня эта одежда совсем не смутила бы. Люди, возможно, пару раз взглянули бы на меня, и всё».

Традиционная одежда жителей Волендама начала формироваться в XVI-XVII веках. Наряд волендамской женщины состоит из полосатой хлопковой юбки, чёрной шерстяной кофты, бело-синего шарфа с помпонами и белого кружевного чепчика.

Пошив такой одежды – сложная и трудоёмкая работа.

[Симоне Квакман, швея]:

«Это очень специфическое ремесло. Пошив состоит из множества этапов. Надо придать ткани жёсткость, выполнить много последовательных действий с многочасовой сушкой между ними. Все складки делаются вручную с помощью лезвия. На изготовление одного такого изделия уходят часы работы. И осталось очень мало людей, которые умеют это делать».

До 50-х – 60-х годов прошлого века почти все в Волендаме одевались, как Анни. Но когда люди начали работать в других городах, носить такие наряды стало непрактично. Многие быстро перешли на современную одежду.

Анни тоже однажды купила обычное платье, но муж не оценил, а соседка раскритиковала.

[Анни Ин де Бетау-Квакман, жительница Волендама]:

«Все люди разные, и для каждого красивое и удобное – это что-то своё».

Анни говорит, что возможность носить традиционную одежду для неё означает свободу.

