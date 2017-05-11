11 мая 2017

На горе показали уникальное лазерное шоу

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Днём гора Роланд – живописная часть ландшафта в австралийской Тасмании. Но вечером здесь начинается настоящее волшебство. На горе показывают лазерное шоу.

[Дес Браун, организатор фестиваля]:
«Я всегда мечтал, чтобы гора Роланд стала значимой точкой на карте. И, думаю, такое шоу – отличный способ это сделать».

На горе оживают легенды Тасмании. И всё это – на участке длиной четыре километра и — с помощью 24 лазеров.

Фестиваль называется Firelight. Готовились к нему целых три года. По словам организаторов, лазерное шоу такого масштаба – первое в своём роде в мире.

[Ким О’Коннелл, креативный директор]:
«Делать это в таком масштабе и объединить все лазеры – такого раньше не было».

Теперь сюда съезжаются со всего штата.

[жительница Тасмании]:
«Мы захватили с собой много тёплых вещей и еды. Повеселились от души, замечательно».

[жительница Тасмании]:
«Кто знает, может быть когда-нибудь сможем смотреть на горе Роланд любые фильмы. Это невообразимо. Так что мы пришли с корзинкой для пикника и ковриками и отлично провели вечер».

[жительница Тасмании]:
«Видеть подобное в Тасмании очень здорово!»

Похоже, фестиваль удался на славу. Дальше – больше. В следующем году организаторы планируют проводить такой праздник целый месяц.

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