В Мосуле отремонтировали первую водоочистную станцию

В Восточном Мосуле восстанавливают водоснабжение. Открылось первое после освобождения города водоочистное предприятие. Его ремонт финансировала Организация Объединённых Наций.

Станция будет снабжать водой около 100 тысяч человек. Планируется отремонтировать ещё два десятка водоочистных сооружений.

[Нурелдин Каблан, заместитель председателя совета Найнавы]:

«У нас есть несколько проектов по восстановлению водоснабжения Мосула, в том числе – два крупных проекта. Один – по обеспечению водой левой части города, второй – по обеспечению правой части. На левой стороне водой обеспечены 70% жителей». [Лиз Гранде, сотрудница ООН]:

«Мы планируем восстановить более 25 водоочистных станций, чтобы обеспечить всех жителей Мосула и его окрестностей чистой питьевой водой».

Ежедневно в Мосуле потребляют более 2,5 миллионов литров чистой питьевой воды. При этом её всё ещё недостаточно. В некоторых районах города благотворительные организации копают колодцы. Предприниматели продают большие баки для хранения воды дома.

[житель Мосула]:

«Я живу здесь, пришёл купить бак для хранения воды, чтобы хватало на нужды семьи. Сотрудники муниципалитета работают над восстановлением водоснабжения, но пока воды не хватает». [житель Мосула]:

«Городские службы восстанавливают водоснабжение, но качество воды не такое, как раньше. Поэтому люди покупают воду в бутылках. В Мосуле есть водоочистные предприятия, но пока они не могут снабдить всех. Многие сооружения ещё не работают. Когда их восстановят, с водой станет лучше».

По оценкам ООН, водоснабжение Восточного Мосула будет полностью восстановлено в ближайшие три месяца.

«Исламское государство» — запрещённая в России террористическая группировка, взяло Мосул под контроль в июне 2014 года. Операция по освобождению города началась в марте 2016-го. Правительственные войска при поддержке международной коалиции выбили террористов из Восточного Мосула в январе этого года. В настоящее время идут бои за западную часть города.