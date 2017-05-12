В Мосуле отремонтировали первую водоочистную станцию

Станция будет снабжать водой около 100 тысяч человек. Планируется отремонтировать ещё два десятка водоочистных сооружений.
[Нурелдин Каблан, заместитель председателя совета Найнавы]:
«У нас есть несколько проектов по восстановлению водоснабжения Мосула, в том числе – два крупных проекта. Один – по обеспечению водой левой части города, второй – по обеспечению правой части. На левой стороне водой обеспечены 70% жителей».
[Лиз Гранде, сотрудница ООН]:
«Мы планируем восстановить более 25 водоочистных станций, чтобы обеспечить всех жителей Мосула и его окрестностей чистой питьевой водой».
Ежедневно в Мосуле потребляют более 2,5 миллионов литров чистой питьевой воды. При этом её всё ещё недостаточно. В некоторых районах города благотворительные организации копают колодцы. Предприниматели продают большие баки для хранения воды дома.
[житель Мосула]:
«Я живу здесь, пришёл купить бак для хранения воды, чтобы хватало на нужды семьи. Сотрудники муниципалитета работают над восстановлением водоснабжения, но пока воды не хватает».
[житель Мосула]:
«Городские службы восстанавливают водоснабжение, но качество воды не такое, как раньше. Поэтому люди покупают воду в бутылках. В Мосуле есть водоочистные предприятия, но пока они не могут снабдить всех. Многие сооружения ещё не работают. Когда их восстановят, с водой станет лучше».
По оценкам ООН, водоснабжение Восточного Мосула будет полностью восстановлено в ближайшие три месяца.
«Исламское государство» — запрещённая в России террористическая группировка, взяло Мосул под контроль в июне 2014 года. Операция по освобождению города началась в марте 2016-го. Правительственные войска при поддержке международной коалиции выбили террористов из Восточного Мосула в январе этого года. В настоящее время идут бои за западную часть города.