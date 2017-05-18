18 мая 2017

Christie’s: ювелирный рынок «здоровый и сильный»

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Ювелирный рынок «здоровый и сильный». Такое заявление сделали в аукционном доме Christie’s. Недавняя продажа уникальных драгоценных украшений принесла ему 93 миллиона долларов.

[Франсуа Кариел, глава ювелирного департамента Christie’s]:
«В то время как фондовый рынок в Нью-Йорке сегодня утром переживал спад, мы только что продали ювелирных изделий на 93 миллиона долларов. Цена за некоторые из них превысила 10 миллионов долларов. Более 90% лотов нашли покупателей, и это доказывает, что мы имеем дело с очень здоровым и сильным ювелирным рынком».

Вырученная сумма за цветные бриллианты превысила все ожидания, однако два лота не смогли продать по цене, на которую рассчитывали.

Это ожерелье с 92-каратным алмазом в форме сердце могло быть продано за 20 миллионов. Однако оно ушло с молотка за почти 15 миллионов долларов.

А бирманский рубин весом 15 карат предположительно мог быть продан за 15 миллионов долларов, но заплатили за него только 13.

Зато рекордсменом стал синий бриллиант весом почти восемь карат. Предполагалось, что за него отдадут от 2,5 до 3 миллионов долларов. Но в итоге его продали почти за 13 миллионов. То есть был установлен новый аукционный рекорд стоимости карата.

В Christie’s отказались разглашать имена покупателей. Там лишь отметили, что большинство лотов достаются жителям Европы и Соединённых Штатов. Покупателей из Гонконга и азиатских стран было больше в прошлом году.

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