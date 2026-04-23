Два человека погибли в США в результате утечки химикатов на заводе

Два человека погибли в американском штате Западная Вирджиния в результате утечки химикатов на заводе. Инцидент произошёл на фабрике по производству серебряных катализаторов в округе Канава.

Более 30 человек, включая семерых сотрудников экстренных служб, были госпитализированы, некоторые – в качестве меры предосторожности. Как сообщают, один человек находится в критическом состоянии.

Президент компании заявил, что двое погибших были сотрудниками.

Завод принадлежит корпорации Ames Goldsmith.

По данным местных властей, предприятие находилось в процессе остановки производства, и велись работы по очистке и дезактивации в рамках подготовки к закрытию. Как предполагается, во время процесса очистки произошла химическая реакция, в результате которой образовался сероводород.

Инцидент обещают расследовать на местном и национальном уровне.