fb pixel
Телеканал NTD

Два человека погибли в США в результате утечки химикатов на заводе

Дата загрузки: 2026-04-23

Два человека погибли в американском штате Западная Вирджиния в результате утечки химикатов на заводе. Инцидент произошёл на фабрике по производству серебряных катализаторов в округе Канава.

Более 30 человек, включая семерых сотрудников экстренных служб, были госпитализированы, некоторые – в качестве меры предосторожности. Как сообщают, один человек находится в критическом состоянии.

Президент компании заявил, что двое погибших были сотрудниками.

Завод принадлежит корпорации Ames Goldsmith.

По данным местных властей, предприятие находилось в процессе остановки производства, и велись работы по очистке и дезактивации в рамках подготовки к закрытию. Как предполагается, во время процесса очистки произошла химическая реакция, в результате которой образовался сероводород.

Инцидент обещают расследовать на местном и национальном уровне.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...