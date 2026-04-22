В Италии показали костюмы королев из кино и оперы

Костюм королевы Дании из фильма «Офелия» с Наоми Уоттс встречает посетителей выставки в Королевском дворце Венария под Турином. Рядом – наряд Царицы ночи из оперы Моцарта 1940 года.

Экспозиция объединяет 31 королевский сценический и кинематографический костюм, созданный с 1913 года до 2000-х. Среди них – наряды для Марии Каллас, Анджелины Джоли, Кирстен Данст, Элизабет Тейлор и Сальмы Хайек.

[Кьяра Теолато, директор Королевского дворца Венария]:

«Что мы помним о королевах? То, что они сказали? Их лица? Наверное, больше всего мы помним именно одежду, потому что одежда – это то, что определяет власть».

В залах дворца представлены костюмы для театра, кино и оперы: от «Медеи» с Марией Каллас до «Марии-Антуанетты» Софии Копполы. Посетители могут рассмотреть вышивку, ткани и элементы, созданные вручную.

[Массимо Кантини Паррини, художник по костюмам и куратор выставки]:

«Мы видим, как выполнялась вышивка в начале XX века и до 50-х годов, а затем более важным элементом стала ткань. Вышивка всё больше утрачивалась, поскольку не хватало квалифицированных мастеров, и их работа становилась дороже».

Выставка показывает, как менялись подходы к созданию сценических образов и какие технологии использовались в разные эпохи.

[Массимо Кантини Паррини, художник по костюмам и куратор выставки]:

«Детали всегда имеют решающее значение в нашей работе. Их нельзя оставлять на случай. Детали невероятно важны для меня. Я так много работаю над деталями, даже для актёров массовки, потому что мне действительно нравится одевать людей в костюмы».

Выставка будет открыта для посетителей до 6 сентября.

