В Австралии снова зажгли маяк XIX века

На побережье штата Новый Южный Уэльс снова заработал маяк Грин-Кейп, который не использовали более 30 лет...

На побережье штата Новый Южный Уэльс снова заработал маяк Грин-Кейп, который не использовали более 30 лет. Его построили ещё в 1883 году. И сегодня он опять помогает ориентироваться у южного побережья Австралии.

Изначально он работал на керосине. В 60-х годах прошлого века его перевели на электричество. А в 90-х вывели из эксплуатации и заменили на металлическую сигнальную башню. Теперь же эту башню решили окончательно списать.

[Грег Лир, смотритель маяка]:

«Мы словно прошли полный круг. Металлический маяк выводят из эксплуатации, а этот снова вводят в строй как действующий маяк. Как будто это место снова ожило».

Правительство штата занималось восстановлением маяка несколько лет. Внутри установили новую энергоэффективную лампу.

Высота маяка – 29 метров. Он самый высокий в штате. Его световой механизм вращается в резервуаре с ртутью и делает полный оборот каждые 30 секунд – почти три тысячи раз за сутки.

Для местных рыбаков маяк остаётся важным ориентиром в море.

[Грэм Адамс, рыбак]:

«Мы используем его как ориентир во время ловли. Он помогает понимать, на каком расстоянии ты находишься. Это вопрос безопасности для всех моряков».

Смотритель маяка говорит, что теперь ночью над океаном снова видны четыре луча света.

[Грег Лир, смотритель маяка]:

«Если сейчас посмотреть на свет маяка, вы увидите четыре луча света, которые дугой проходят по горизонту ночью. И в этом есть что-то совершенно особенное».

Маяк снова стал частью навигационной системы побережья и одновременно напоминанием о морской истории региона.

