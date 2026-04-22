Лондонский музей представит публике самое раннее британское сообщением о независимости США

Лондонский музей представит публике самое раннее британское сообщением о независимости США

Национальный морской музей в Лондоне выставит на обозрение публики два уникальных исторических документа: рукописную копию Декларации..

Дата загрузки: 2026-04-22

Лондонский музей представит публике самое раннее британское сообщением о независимости США

Национальный морской музей в Лондоне выставит на обозрение публики два уникальных исторических документа: рукописную копию Декларации независимости США и сопроводительное письмо от 10 июля 1776 года. Это, возможно, одно из самых ранних британских донесений о провозглашении независимости Америки.

[Рут Маклауд, сотрудница Королевских музеев Гринвича]:
«После подписания Декларации независимости было отпечатано много копий для распространения среди населения. Одна из них попала из Филадельфии в Нью-Йорк. В то время там базировался британский флот, и копия попала к морякам».

Британские моряки переписали Декларацию независимости США и 10 июля отправили её в Великобританию вместе сопроводительным письмом.

[Рут Маклауд, сотрудница Королевских музеев Гринвича]:
«Ещё одна копия, хранящаяся в Министерстве иностранных дел Великобритании, сопровождается письмом, датированным 11 июля. В нём говорится, что отправление не успело попасть на борт почтового судна «Меркурий». <…> Это означает, что письмо от 10 июля достигло берегов Великобритании раньше всех остальных».

Сотрудники музея отмечают, что эти документы наглядно демонстрируют высокую эффективность британских разведывательных сетей, действовавших в то время.

[Рут Маклауд, сотрудница Королевских музеев Гринвича]:
«Кроме того, письмо указывает на то, что обстановка была очень напряжённой: ведь у Нью-Йорка стоял британский флот. Течение событий не было идиллическим и спокойным, как и не было упорядоченной передачи власти».

Исторические документы можно будет посмотреть бесплатно в рамках небольшой выставки, приуроченной к 250-летию независимости США. Она откроется 15 июня и продлится до конца сентября.

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

