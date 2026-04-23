Учёные: мозг астронавтов «помнит» гравитацию даже в космосе

Мозг астронавтов «помнит» земную гравитацию даже после длительного пребывания в невесомости. К такому выводу пришли учёные после наблюдения за экипажами МКС и анализа их движений в космосе и после возвращения на Землю.

Учёные ожидали, что в невесомости сила хвата станет одинаковой на всех этапах движения, потому что нет риска уронить предмет вниз.

[Филипп Лефевр, соавтор исследования]:

«В невесомости движения становятся симметричными, потому что нет гравитации. Мы ожидали, что астронавты будут сжимать предмет одинаково во всех точках движения. Но этого не произошло. Они сжимали сильнее в верхней точке, чем в нижней».

По словам исследователей, причина в том, что мозг продолжает использовать «земное» ожидание веса предметов, даже когда его нет.

[Филипп Лефевр, соавтор исследования]:

«Мозг как будто переоценивает ожидание веса, и поэтому они сжимают сильнее в верхней точке».

Исследователи также отмечают, что влияние земной гравитации сохраняется даже после длительного пребывания в космосе.

[Филипп Лефевр, соавтор исследования]:

«Наше тело всю жизнь адаптировано к гравитации. Мы привыкли действовать против неё: ходить, поднимать предметы. Это оставляет след в теле и сохраняется даже после нескольких месяцев на МКС».

В исследовании участвовали 11 астронавтов. После посадки они сначала сохраняли поведение, характерное для невесомости, и допускали ошибки в силе хвата, но уже после нескольких повторений быстро возвращались к нормальным движениям.

[Филипп Лефевр, соавтор исследования]:

«Сразу после возвращения их первые движения всё ещё отражали опыт невесомости. Но после нескольких повторений они быстро восстанавливали нормальное поведение. Это показывает, что к земной среде они адаптируются быстрее, чем к условиям невесомости».

Учёные считают, что результаты могут быть важны для будущих миссий, включая полёты на Луну, где гравитация будет меньше земной и потребует отдельной подготовки.

