В длинные очереди выстраиваются грузовики у автозаправочных станций в боливийском Эль-Альто. Водители вынуждены стоять здесь часами...

Топливный кризис в Боливии: у АЗС выстраиваются очереди из грузовиков

В длинные очереди выстраиваются грузовики у автозаправочных станций в боливийском Эль-Альто. Водители вынуждены стоять здесь часами. В стране нарастает нехватка топлива. Кризис усугубляется войной на Ближнем Востоке.

[Рене, водитель грузовика]:

«Война в Иране тоже немного влияет на нас, поэтому президент должен предложить решение для движения вперёд, поскольку всё это раздражает. Президент должен начать работать и действовать, а не просто говорить».

Топливный кризис продолжается в Боливии с 2023 года. Ситуация ухудшилась после того, как в декабре прошлого года власти страны отменили субсидии из-за нехватки валюты. В результате цены на бензин и дизель выросли вдвое. Кроме того, критически повысился уровень инфляции.

[Диего Авила, председатель Сената Боливии]:

«У страны серьёзная проблема с поставками углеводородов, и она решается за счёт импорта, который надо оплачивать в долларах. Над решением этих проблем работают государственная нефтегазовая компания YPFB и Министерство экономики и финансов».

Между тем топливо в Боливии всё равно дешевле, чем в соседних странах. Этим пользуются контрабандисты.

[Рауль Веласкес, аналитик]:

«Ценовой фактор побуждает преступников покупать дешёвый бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке и перевозить его на границу для продажи по более высокой цене».

Из-за контрабанды спрос на бензин и дизель растёт, и дефицит усиливается. Однако нефтяная компания YPFB объясняет ситуацию тем, что сельскохозяйственный сектор стал больше закупать топлива.

