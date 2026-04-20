15 спасённых пингвинов вернулись в океан у побережья Аргентины

Пятнадцать пингвинов возвращаются к привычной жизни после лечения и реабилитации. О птицах позаботилась природоохранная организация Mundo Marino. Сейчас их выпускают в Атлантический океан на побережье Аргентины.

В группу входят 13 магеллановых пингвинов и два хохлатых. Всех спасли в период с июня 2025 года по март этого года.

[Серхио Родригес Эредиа, биолог]:

«Как правило, они поступали с очень распространенными в это время года проблемами, включая обезвоживание, недоедание, переохлаждение и заражение паразитами».

У некоторых пингвинов были порезы, оставленные рыболовными сетями. Одну птицу покусала собака, а ещё одна была покрыта нефтью. Всех успешно вылечили, а перед выпуском чипировали.

[Серхио Родригес Эредиа, биолог]:

«В таких случаях птицам имплантируют чип. Он поможет идентифицировать каждого пингвина. Если в будущем его где-нибудь найдут, сканер считает номер, и можно будет узнать историю болезни».

Спасённых пингвинов обычно выпускают группой, поскольку это социальные птицы и мигрируют в основном в обществе сородичей. Сейчас пингвины поплывут на север, поскольку сезон размножения в Патагонии закончился.

