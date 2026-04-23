Как производство роскошных часов стало неотъемлемой частью швейцарского наследия

Точность, кропотливость и профессионализм мастеров позволили Швейцарии стать глобальным центром производства роскошных часов.

Часовщики вручную собирают механизмы, работая с компонентами часто меньше миллиметра. Ценность высококачественных механических часов также обусловлена усложнениями, то есть дополнительными функциями.

К ним относятся хронографы, вечные календари, автоматически корректирующие продолжительность месяцев и учитывающие високосные года, а также турбийоны – вращающиеся механизмы, предназначенные для повышения точности за счёт противодействия гравитации. В самых сложных часах могут быть встроены несколько дополнительных функций.

Основы часовой отрасли уходят корнями в глубь истории Швейцарии.

[Роберт Ян Броер, коллекционер часов]:

«Швейцария – это сердце часового производства. Раньше в стране было много фермеров. Летом они занимались земледелием, а зимой добывали разные материалы, поэтому начали изготавливать мелкие детали для часов и стали поставщиками для часовых брендов».

Всё началось в Женеве в середине XVI века, когда религиозный запрет на ювелирные украшения вынудил мастеров сосредоточиться на изготовлении часов.

Со временем часовое производство распространилось за пределы города в сельскую местность. Фермеры начали зимой изготавливать мелкие детали. Затем их покупали часовщики.

К началу XVIII века эта система превратилась в структурированную отрасль: одни мастера делали пружины, другие – корпуса, а третьи собирали и украшали часы.

Такой способ работы позволил Швейцарии создать крупную промышленность без строительства заводов, сохраняя при этом высокое качество.

[Роберт Ян Броер, коллекционер часов]:

«Конечно, в Женеве расположены крупные бренды, такие как Rolex и Patek Philippe, но их много по всей стране. Например, в немецкой части Швейцарии можно встретить такие бренды, как Alexander Phillip Watch Company, а в Биле находится Omega».

Некоторые швейцарские часовые компании существуют более века. Blancpain (Бланпен), основанный в 1735 году, считается старейшим часовым брендом. Компания Patek Philippe работает с 1839 года и известна производством сложных механических часов. Rolex появился в 1905-м. Бренд прославился тем, что создал первый в мире водонепроницаемый корпус для наручных часов.

Новинки часового производства можно увидеть на выставке Watches and Wonders в Женеве. Каждый год мероприятие привлекает журналистов, коллекционеров и покупателей со всего мира.

Короткая ссылка на эту страницу: