МОК будет допускать к женским соревнованиям только биологических женщин

Международный олимпийский комитет представил новую политику защиты женского спорта. Теперь к соревнованиям в женской категории будут допускать только биологических женщин.

Пол атлеток будут определять с помощью скрининга гена SRY. При отрицательном результате теста спортсменка получит пожизненное право выступать в женской категории на Олимпийских играх.

К участию не допустят спортсменок с мужским набором хромосом, включая трансгендеров. (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

МОК долгое время отказывался применять какие-либо универсальные правила в отношении защиты женского спорта. В 2021 году он поручил международным федерациям разработать собственные руководящие принципы.

Новый президент МОК Кирсти Ковентри сразу после вступления в должность в июне прошлого года изменила позицию организации, заявив, что будет выработан единый подход.

Ковентри как бывшая спортсменка считает, что все олимпийцы имеют право на честную конкуренцию.

Новые правила будут применяться со следующей Олимпиады в 2028 году, которую примет Лос-Анджелес. Также их рекомендовано внедрить национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям. На любительский спорт они не распространяются.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Короткая ссылка на эту страницу: