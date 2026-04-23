Австралийская ферма переходит на солнечную энергию из-за роста цен

Одна из крупнейших молочных ферм Западной Австралии инвестировала средства в солнечную энергетику, чтобы справиться с ростом затрат и сохранить производство. Хозяйство, где содержится около 3,5 тысяч коров, установило гибридную систему с солнечными панелями и аккумуляторами для ирригации.

Ферма десятилетиями зависела от электросети и дизельного генератора, но рост цен на электроэнергию и перебои в снабжении усилили давление на бизнес. Кроме того, повлияли климатические изменения, включая снижение количества осадков и уровня грунтовых вод.

[Росс Вудхаус, фермер]:

«Тарифы на электроэнергию выросли на 50 процентов за последние 12 месяцев, поэтому для нас встал вопрос не только подключения к сети, но и того, сможем ли мы позволить себе её использование».

Проект обошёлся ферме в 650 тысяч австралийских долларов. При этом он позволяет значительно сократить расходы.

[Росс Вудхаус, фермер]:

«Мы должны ежедневно кормить животных, и мы видим снижение количества осадков, снижение пополнения наших грунтовых вод, поэтому мы очень заинтересованы в возобновляемых источниках энергии».

Молочных ферм в регионе становится всё меньше. Раньше их было около 400. Теперь осталось менее 100.

Фермеры говорят, что внедрение технологий – ключ к выживанию отрасли и снижению зависимости от рабочей силы.

