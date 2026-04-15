В Мадридском зоопарке родился детёныш орангутана

В Мадридском зоопарке подрастает новый питомец. В ночь на 2 апреля здесь родился детёныш орангутана. Его маму зовут Сурья. Она приносит потомство уже в третий раз.

Детёныш весит 1,5 килограмма. По словам смотрителей, он здоров и силён.

[Майка Эспиноса, смотрительница зоопарка]:

«С самого рождения у него всё хорошо. Он плачет мало – только когда голоден, но мама сразу его кормит. Он ест много и часто».

Вскоре гости зоопарка смогут поучаствовать в выборе имени для маленького орангутана. Им предложат варианты, начинающиеся с буквы «С». Это продолжит традицию, согласно которой имя детёныша должно начинаться с той же буквы, с какой начинается имя его мамы.

Сурья и её сын проведут вместе примерно восемь лет. За это время детёныш обучится всем навыкам, необходимым для самостоятельного выживания. Детство орангутанов длится так долго, потому что они ведут в основном одиночный образ жизни.

Орангутаны – редкие животные. Они занесены в Красную книгу.

