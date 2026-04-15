Юный спринтер Гаут Гаут побил рекорд Австралии на дистанции 200 метров

Дата загрузки: 2026-04-15
Восемнадцатилетний австралийский спринтер Гаут Гаут стал национальным чемпионом по забегу на 200 метров. Он добежал до финиша за 19,67 секунды. Это сделало его первым мужчиной в стране, преодолевшим 20-секундный барьер в забеге на такую дистанцию.
Кроме того, Гаут побил мировой рекорд в беге на 200 метров среди юниоров в возрасте до 20 лет. Он также улучшил свой национальный рекорд в 20,02 секунды, установленный в прошлом году.
Второе место на соревнованиях занял Эйдан Мерфи с результатом 19,88 секунды. Третьим стал Калаб Лоу, преодолев 200 метров за 20,21 секунды.
Действующий мировой рекорд в беге на 200 метров среди мужчин принадлежит Усэйну Болту. Он установил его в 2009 году на Чемпионате мира в Берлине, пробежав дистанцию за 19,19 секунды.
