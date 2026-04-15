Дата загрузки: 2026-04-15

Юный спринтер Гаут Гаут побил рекорд Австралии на дистанции 200 метров

Восемнадцатилетний австралийский спринтер Гаут Гаут стал национальным чемпионом по забегу на 200 метров. Он добежал до финиша за 19,67 секунды. Это сделало его первым мужчиной в стране, преодолевшим 20-секундный барьер в забеге на такую дистанцию.

Кроме того, Гаут побил мировой рекорд в беге на 200 метров среди юниоров в возрасте до 20 лет. Он также улучшил свой национальный рекорд в 20,02 секунды, установленный в прошлом году.

Второе место на соревнованиях занял Эйдан Мерфи с результатом 19,88 секунды. Третьим стал Калаб Лоу, преодолев 200 метров за 20,21 секунды.

Действующий мировой рекорд в беге на 200 метров среди мужчин принадлежит Усэйну Болту. Он установил его в 2009 году на Чемпионате мира в Берлине, пробежав дистанцию за 19,19 секунды.

