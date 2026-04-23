Вооружённые иранские военные захватили два контейнеровоза в Ормузском проливе. Государственное телевидение Ирана опубликовало видео, на котором бойцы на скоростных катерах подходят к судам и поднимаются на борт с оружием.

На кадрах видно, как военные штурмуют контейнеровозы MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии.

Корпус стражей исламской революции заявил, что суда шли по проливу без необходимых разрешений и вмешивались в работу навигационных систем.

Задержание MSC Francesca подтвердили и власти Черногории. Министр морских дел страны сообщил, что на борту находились четверо черногорских моряков. По его словам, экипаж не пострадал.

Захват произошёл на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп отложил авиаудары по Ирану. Он заявил, что Пакистан попросил его это сделать, чтобы Иран смог выдвинуть единое предложение.

Однако, по данным иранского информационного агентства, Иран с такой просьбой не обращался.

Это первый случай с начала боевых действий в конце февраля, когда Тегеран захватывает суда. Последние месяцы он фактически блокировал проход по узкому морскому пути. А недавно он усилил блокаду, заявив, что перекрыл Ормузский пролив для всех судов, которые проходят без разрешения.

Между тем, США продолжают свою блокаду ключевого водного пути. Они останавливают все суда, которые следуют в иранские порты и выходят из них.

Тегеран называет это «актом войны». При этом пока нет никаких признаков того, что стороны готовятся снова сесть за стол переговоров.

