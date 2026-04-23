Спасённую черепаху выпустили в океан на архипелаге Флорида-Кис в США. Это торжественное мероприятие приурочили ко Дню..

В честь Дня Земли во Флориде выпустили в океан чудом выжившую черепаху

Спасённую черепаху выпустили в океан на архипелаге Флорида-Кис в США. Это торжественное мероприятие приурочили ко Дню Земли. Проводить рептилию по кличке Нутелла пришли более 200 человек.

Нутелла – это зелёная морская черепаха. Спасатели нашли её четыре месяца назад.

[Бетте Зиркельбах, сотрудница клиники для черепах]:

«У Нутеллы было плохое состояние, и я не думала, что она выживет. Её тело и глаза покрывали ужасные фибропапилломы. Кроме того, она запуталась в рыболовной леске, поэтому из-за нарушения кровообращения чуть не потеряла ласт и к тому же проглотила много лески».

Ветеринары говорят, что выздоровление черепахи похоже на чудо. Её выпустили в дикую природу в День Земли, чтобы напомнить людям, как важно беречь планету.

[Бетте Зиркельбах, сотрудница клиники для черепах]:

«Недавно астронавты отправились на Луну и сделали изумительные фотографии. Мне запомнились слова астронавтов о том, что, оглянувшись назад, они увидели единую живую планету. Так что все мы связаны. И важно об этом помнить».

День Земли отмечают 22 апреля. Первый раз праздник прошёл в 1970 году. Его организовал американский сенатор Гейлорд Нельсон.

