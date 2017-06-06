В центре Парижа соревновались дроны

Центр Парижа превратился в воздушную трассу для беспилотников. Столица Франции приняла первый этап Чемпионской лиги дронов. Для проведения гонок перекрыли более километра улицы Елисейские поля.

На турнир съехались 36 самых опытных пилотов из разных стран мира. Состязаясь в мастерстве, они проводят дроны через различные препятствия. При этом часть трассы пролегает по 600-метровому тоннелю под Триумфальной аркой.

Победил в состязании Никлас Золле из немецкой команды.

[Никлас Золле, победитель]:

«Я очень рад. Это просто потрясающее событие. И людей так много. Мы не ожидали победы, но добились её, поэтому мы сейчас очень счастливы».

По данным организаторов, гонки дронов посетили примерно 200 тысяч зрителей. Во время соревнований действовали повышенные меры безопасности.

Следующий этап чемпионата пройдёт в Австрии 12-13 августа. Потом соревнования будут проходить каждый месяц. Финальные гонки запланированы на начало декабря. Примет их столица Германии.