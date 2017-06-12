Боливийцы станцевали моренаду на фестивале в Ла-Пасе

Ещё девять лет назад боливийские власти подали заявку на включение фестиваля в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
[участница фестиваля]:
«Я хочу продемонстрировать всему миру, что этот фольклорный танец необходимо объявить национальным достоянием».
В шествии участвуют десятки коллективов. Яркие костюмы и такая же яркая обувь. Многие наряды расшиты бисером. Однако символизирует он не драгоценные камни, а пот рабов. Невольников заставляли добывать серебро на боливийских приисках.
Некоторые костюмы весят десятки килограммов. Всё сделано добротно, ведь наряды должны выдержать несколько часов беспрерывного танца. Украшения пришивают вручную.
[портниха]:
«Когда все детали сшиты вместе, мы одну за другой пришиваем бусины. Делаем всё руками, потому что на швейной машинке так не получится».
В Боливии есть уже четыре культурных традиции, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе – карнавал Оруро.