12 июня 2017

Боливийцы станцевали моренаду на фестивале в Ла-Пасе

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Грандиозное празднество охватило Ла-Пас. В боливийской столице проходит ежегодный фестиваль, посвящённый традиционному танцу моренада. Он зародился среди африканских рабов в Боливии, поэтому также известен как танец темнокожих.

Ещё девять лет назад боливийские власти подали заявку на включение фестиваля в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

[участница фестиваля]:
«Я хочу продемонстрировать всему миру, что этот фольклорный танец необходимо объявить национальным достоянием».

В шествии участвуют десятки коллективов. Яркие костюмы и такая же яркая обувь. Многие наряды расшиты бисером. Однако символизирует он не драгоценные камни, а пот рабов. Невольников заставляли добывать серебро на боливийских приисках.

Некоторые костюмы весят десятки килограммов. Всё сделано добротно, ведь наряды должны выдержать несколько часов беспрерывного танца. Украшения пришивают вручную.

[портниха]:
«Когда все детали сшиты вместе, мы одну за другой пришиваем бусины. Делаем всё руками, потому что на швейной машинке так не получится».

В Боливии есть уже четыре культурных традиции, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе – карнавал Оруро.

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