Toyota, Honda и Nissan представили спорткары на Токийском автосалоне

Флагманский суперкар Toyota GR GT и его гоночная версия GR GT3 вошли в число звёзд Токийского автосалона. Обе модели дебютировали в декабре прошлого года, но видели их только на экранах. Это первое физическое появление на публике.

Модели – прототипы и до 2027 года будут находиться в стадии разработки.

[Косукэ Хатано, гость автосалона]:

«Я вижу эту серию впервые и с нетерпением ждал этого».

Toyota GR GT разработана с участием профессиональных автогонщиков. Впервые в истории марки каркас кузова автомобиля полностью алюминиевый, что позволило достичь повышенной жёсткости. Для снижения веса использованы углепластиковые кузовные панели. При этом у суперкара низкий центр тяжести и улучшенная аэродинамика.

GR GT оснащён новым четырёхлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Мощность силовой установки – 650 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает 320 километров в час.

Honda демонстрирует концепт Prelude HRC. Он создан при участии подразделения Honda Racing Corporation, которое специализируется на автоспорте. Это первая попытка компании интегрировать опыт, полученный в гонках, в разработку дорожных полноприводных автомобилей.

Nissan представляет концепт Aura Nismo RS. Это заряженный хэтчбек, в котором использованы инженерные разработки компании в области автоспорта.

У хот-хэтча заниженная подвеска. Он оснащён сплиттером, новыми крыльями, задним диффузором и крупным антикрылом. Всё это призвано улучшить устойчивость и сцепление с дорогой.

Компания Nissan изучает возможность выхода концепта с гоночными характеристиками на мировой авторынок.

Nissan также показал обновлённый спорткар Fairlady Z. Его продажи в Японии начнутся летом.

[Маки Кояма, гостья автосалона]:

«Поскольку я слежу за автогонками, то видела множество разных автомобилей. И они мне нравятся. Так что на этом автосалоне мне всё интересно».

В мотор-шоу участвует 400 экспонентов, включая крупные автомобильные компании и тюнинговые ателье. В целом на стендах представлено более 800 автомобилей.

