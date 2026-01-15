Строительство самой высокой башни храма Святого Семейства подходит к концу

В Барселоне продолжается строительство самой высокой башни Искупительного храма Святого Семейства. Она посвящена Иисусу Христу. Рабочие..

В Барселоне продолжается строительство самой высокой башни Искупительного храма Святого Семейства. Она посвящена Иисусу Христу. Рабочие установили четыре горизонтальные ветви креста.

Последним элементов, который необходимо установить, станет верхняя ветвь креста со скульптурой Агнца Божьего внутри. Статую создал итальянский художник Андреа Мастровито.

После завершения работ высота креста станет размером с пятиэтажку и достигнет 17 метров, ширина превысит 13 метров. Также увеличится высота храма в целом – до 172 метров.

В октябре прошлого года здание уже побило рекорд высоты среди христианских храмов. Тогда она достигла почти 163 метров. Ранее самым высоким храмом был Ульмский собор в Германии.

Храм Святого Семейства начали строить в 1882 году. Сначала архитектором был Франсиско дель Вильяр. Через год проект передали знаменитому Антонио Гауди. Он работал над ним вплоть до своей смерти в 1926 году.

После завершения строительства у храма будет 3 фасада и 18 башен. Открытие башни Иисуса Христа запланировано на июнь. На церемонию пригласили Папу Римского.

Короткая ссылка на эту страницу: