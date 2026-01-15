Иран временно закрыл своё воздушное пространство на фоне заявлений о военном ударе США

Иран временно закрыл своё воздушное пространство в среду вечером для большинства рейсов. Это вынудило авиакомпании отменить,..

Иран временно закрыл своё воздушное пространство в среду вечером для большинства рейсов. Это вынудило авиакомпании отменить, изменить или задержать некоторые рейсы на фоне опасений по поводу возможного военного удара Вашингтона.

В уведомлении, опубликованном Федеральным управлением гражданской авиации США, отмечается, что Иран закрыл своё воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных, на которые заранее было получено разрешение.

Изначально сообщили, что воздушное пространство закрывают на два часа. Затем время продлили до 7:30 утра следующего дня по местному времени.

Как сообщает «Рейтер», один европейский чиновник в среду заявил, что США могут атаковать Иран в ближайшие сутки. Ранее Дональд Трамп сказал, что Тегеран может столкнуться с очень жёстким ответом Вашингтона, если в стране протестующих начнут приговаривать к смертной казни.

Одновременно США начали эвакуацию с военной базы в Катаре. Речь об авиабазе Аль-Удейд – важнейшей для США на Ближнем Востоке, где дислоцируется около 10 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников. Она служит командным центром американских вооружённых сил в регионе.

Американские чиновники назвали это мерой предосторожности. Ранее Иран предупредил своих соседей, что ударит по американским военным базам в случае военной операции со стороны США.

