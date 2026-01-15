fb pixel
Телеканал NTD

Фестивали, призванные отогнать злых духов, прошли в Болгарии и Северной Македонии

Фестивали, призванные отогнать злых духов, прошли в Болгарии и Северной Македонии

Жители болгарских деревень снова вышли отгонять злых духов. Фестиваль Сурва проводят каждый январь по всей стране...

Дата загрузки: 2026-01-15

Фестивали, призванные отогнать злых духов, прошли в Болгарии и Северной Македонии

Жители болгарских деревень снова вышли отгонять злых духов. Фестиваль Сурва проводят каждый январь по всей стране. Участники уверены, что страшные маски и звон колокольчиков отпугивают нечистую силу.

Традиционное мероприятие объединяет христианские и языческие ритуалы, история которых насчитывает сотни лет.

В деревне Эловдоле фестиваль в нынешнем виде существует уже около 200 лет.

Танцоров называют сурвакарами или кукерами. Некоторые надевают самодельные деревянные маски, украшенные перьями, высотой до двух метров.

[Златко Стефанов, лидер группы артистов]:
«Мы собираемся каждый год вечером 13 января, обходим деревню, зажигаем ритуальный костёр и наряжаемся в страшные маски, с колокольчиками и особыми костюмами. Ритуал призван отогнать всех злых духов. Пусть будут добро, здоровье и всё самое лучшее».

В Северной Македонии проходит аналогичный карнавал. Участники гуляют по улицам деревни Вевчани в устрашающих нарядах. Здесь тоже верят, что это отгоняет нечисть и избавляет от болезней на весь год.

[Мария Македонска, гостья из Болгарии]:
«Люди безумно веселятся. И я тоже удивлена, насколько весёлым может быть карнавал. Мне интересно, есть ли что-то подобное в Венеции, но я думаю, что нет. Здесь намного лучше».

[Арбнора Мемети, гостья фестиваля]:
«Замечательно снова приехать сюда спустя три года. Это мой второй визит. Мне нравится, потому что это особенное и уникальное место. Здесь можно увидеть ретроспективу всех социальных и политических событий, произошедших за эти годы».

История карнавала насчитывает примерно 1400 лет. Впрочем, в современной версии участники облачаются в образы, вдохновлённые поп-культурой. Они также инсценируют значимые политические и социальные события, произошедшие за год.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...