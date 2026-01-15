Фестивали, призванные отогнать злых духов, прошли в Болгарии и Северной Македонии

Жители болгарских деревень снова вышли отгонять злых духов. Фестиваль Сурва проводят каждый январь по всей стране...
Жители болгарских деревень снова вышли отгонять злых духов. Фестиваль Сурва проводят каждый январь по всей стране. Участники уверены, что страшные маски и звон колокольчиков отпугивают нечистую силу.
Традиционное мероприятие объединяет христианские и языческие ритуалы, история которых насчитывает сотни лет.
В деревне Эловдоле фестиваль в нынешнем виде существует уже около 200 лет.
Танцоров называют сурвакарами или кукерами. Некоторые надевают самодельные деревянные маски, украшенные перьями, высотой до двух метров.
[Златко Стефанов, лидер группы артистов]:
«Мы собираемся каждый год вечером 13 января, обходим деревню, зажигаем ритуальный костёр и наряжаемся в страшные маски, с колокольчиками и особыми костюмами. Ритуал призван отогнать всех злых духов. Пусть будут добро, здоровье и всё самое лучшее».
В Северной Македонии проходит аналогичный карнавал. Участники гуляют по улицам деревни Вевчани в устрашающих нарядах. Здесь тоже верят, что это отгоняет нечисть и избавляет от болезней на весь год.
[Мария Македонска, гостья из Болгарии]:
«Люди безумно веселятся. И я тоже удивлена, насколько весёлым может быть карнавал. Мне интересно, есть ли что-то подобное в Венеции, но я думаю, что нет. Здесь намного лучше».
[Арбнора Мемети, гостья фестиваля]:
«Замечательно снова приехать сюда спустя три года. Это мой второй визит. Мне нравится, потому что это особенное и уникальное место. Здесь можно увидеть ретроспективу всех социальных и политических событий, произошедших за эти годы».
История карнавала насчитывает примерно 1400 лет. Впрочем, в современной версии участники облачаются в образы, вдохновлённые поп-культурой. Они также инсценируют значимые политические и социальные события, произошедшие за год.
