После смерти девяти младенцев в Новокузнецке власти задержали двух врачей

В России задержали главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением интенсивной терапии роддома в Новокузнецке. Там с 4 по 12 января скончались девять младенцев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям – причинение смерти по неосторожности и халатность.

[Кристина Иванова, сотрудница СК России]:

«По версии следствия, в январе текущего года в новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорождённых детей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата Следственного управления. Изымается медицинская документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорождённых».

Известно, что в период с 1 декабря по 11 января в роддоме родились более 230 детей. В отделение интенсивной терапии попали 32 младенца, у 17 была тяжёлая внутриутробная инфекция, 16 из них были недоношенными. Девять детей скончались.

В заявлении СК России сказано, что младенцы умерли «в результате ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих служебных и профессиональных обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи».

Некоторые российские СМИ сообщают, что новокузнецкий родильный дом имел плохую репутацию. За последние два года там зафиксировали примерно 150 нарушений. А с августа по ноябрь прошлого года больница получила минимум пять предупреждений от органов здравоохранения.

