В Венесуэле продолжают освобождать политзаключённых

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила в среду, что освобождение политических заключённых в стране продолжается. Об этом она сказала на пресс-конференции в Каракасе.

[Дельси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы]:

«На сегодня запланировано 406 освобождений. Послание очень ясное: это новый политический этап для Венесуэлы, в ходе которого мы сможем понять друг друга и преодолеть разногласия и идеологическое многообразие».

Ранее в тот же день был освобождён венесуэльский политик и журналист Роланд Каррено.

Впрочем, правозащитные организации и члены семей заключённых говорят, что освобождения, объявленные на прошлой неделе, продвигаются медленно. По их данным, политических заключённых в стране примерно 800, а освобождены пока лишь десятки. По данным правозащитной организации Foro Penal, на данный момент на свободу вышло 72 человека.

Освобождение политических заключенных – давнее требование правозащитных организаций и оппозиционных деятелей, включая лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, у которой несколько близких соратников находятся в заключении.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Дельси Родригес по телефону. Это его первый контакт с венесуэльскими лидерами после захвата экс-президента Николаса Мадуро.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дональд Трамп, президент США]:

«У нас сегодня был отличный разговор. И она замечательный человек. Мы очень хорошо с ней работаем. Марко Рубио с ней общается. Я общался с ней сегодня утром. У нас был долгий разговор. Мы много чего обсудили. И я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Венесуэлой».

Трамп также заявил, что установлен и арестован сотрудник Пентагона, причастный к утечке секретной информации по Венесуэле, и сейчас он находится в тюрьме. По данным СМИ, речь идёт о незаконном хранении и передаче материалов, связанных с операцией США в отношении Венесуэлы, однако конкретного содержания утечки власти не раскрывают.

Короткая ссылка на эту страницу: