Число жертв падения крана на поезд в Таиланде возросло до 32

До 32 возросло число погибших в результате падения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде. Ещё 66 человек пострадали.

Авария произошла в районе Сикхио в 230 километрах от Бангкока. Кран рухнул на два вагона движущегося состава, в результате чего тот сошёл с рельсов. Поезд ехал из столицы в провинцию Убонратчатани. На борту было 195 человек. Также произошло возгорание, которое позже потушили.

[Суфан Имджантуек, местный житель]:

«Я увидел дым и вышел посмотреть. Услышал громкий шум, поэтому поехал на мотоцикле. Приехав, увидел поврежденный поезд. Побежал проверить и увидел много лежащих там людей. Я пошёл во второй вагон, который был разломан пополам, и мы с младшим братом, зятем и добровольцами – нас было пять-шесть человек – стали помогать внутри вагона. Я забрался наверх и помог вынести двух погибших, двух раненых и одного маленького ребенка, ему был примерно год».

Сейчас на месте трагедии идут работы по ликвидации последствий.

Причины падения крана пока неизвестны. Он работал в рамках масштабного строительства высокоскоростной железной дороги стоимостью 5,4 миллиарда долларов. Министерство транспорта распорядилось провести тщательное расследование.

Это уже не первая промышленно-строительная авария в Таиланде за последние годы. В стране есть проблемы с соблюдением норм безопасности.

