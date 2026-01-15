Компания Mattel представила Барби с аутизмом

Компания Mattel представила новую куклу Барби с аутизмом. Она стала частью линейки Barbie Fashionistas. Работа над..

Компания Mattel представила новую куклу Барби с аутизмом. Она стала частью линейки Barbie Fashionistas.

Работа над игрушкой длилась более 18 месяцев. Партнёром проекта стала организация, которая занимается защитой прав аутистов.

Новая Барби призвана показать, как люди с аутизмом воспринимают и обрабатывают информацию, а также общаются с окружающим миром.

У куклы подвижные локти и запястья. У неё также слегка отведённый взгляд, поскольку она не любит прямого зрительного контакта.

В комплект входят аксессуары, связанные с сенсорной обработкой и коммуникацией. Среди них – наушники с шумоподавлением и розовый планшет. Он создан по образцу устройств, которые используют некоторые люди с аутизмом, испытывающие трудности с речью.

Одежда куклы также особая. На ней свободное платье с короткими рукавами и обувь на плоской подошве, чтобы снизить дискомфорт и обеспечить устойчивость.

[Элли Миддлтон, автор книг об аутизме и СДВГ]:

«Это позволяет людям понять, что быть другим – это нормально. Нормально использовать разные инструменты. Нормально нуждаться в разных вещах».

Аутизм – это нарушение развития, которое влияет на коммуникацию, социальное взаимодействие и обработку сенсорной информации.

[Моник Бота, доцент кафедры Даремского университета]:

«Многие дети с аутизмом, увидев Барби с наушниками и устройством альтернативной и дополнительной коммуникации, будут в полном восторге. Они будут рады, что есть игрушка, которая может помочь им увидеть себя в ком-то другом».

В рамках проекта Mattel заявила, что пожертвует более тысячи таких кукол детским больницам в США, которые оказывают специализированную помощь детям с аутизмом.

В Mattel считают, что игры с такими игрушками могут способствовать развитию социальных навыков у детей с отличиями.

