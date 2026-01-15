Быстрая мода заставляет благотворительные организации выбрасывать больше вещей

Вещи и предметы, которые жертвуют австралийской благотворительной организации Vinnies, часто оказываются здесь. [Линдси Рэй, сотрудник St..

Вещи и предметы, которые жертвуют австралийской благотворительной организации Vinnies, часто оказываются здесь.

[Линдси Рэй, сотрудник St Vincent de Paul Canberra]:

«Сегодня поступило около 220 тележек».

Этот пункт приёма в Канберре ежегодно обрабатывает 2,8 миллиона килограммов избыточных пожертвований.

[Линдси Рэй, сотрудник St Vincent de Paul Canberra]:

«Никогда не знаешь, что получишь».

При этом большая часть этих вещей никогда не попадает на полки магазинов секонд-хенд.

[Линдси Рэй, сотрудник St Vincent de Paul Canberra]:

«Многое сломано, повреждено или неукомплектовано».

В прошлом финансовом году организация отправила на свалку 376 тонн мусора. Это больше, чем все остальные крупные благотворительные организации Канберры вместе взятые. Это также на 22% больше, чем годом ранее.

[Линдси Рэй, сотрудник St Vincent de Paul Canberra]:

«Люди покупают вещи более низкого качества, поэтому их выбрасывают быстрее. Но при этом становится всё больше вещей, которые мы не можем использовать, продать или отдать».

Местное отделение организации Anglicare за последний год стала выбрасывать на свалку на 50% вещей больше, чем раньше. И немаловажную роль играет быстрая мода.

[Рене Диксон, сотрудница Anglicare Australian Capital Territory]:

«Мы не можем продавать в благотворительном магазине вещи по самым низким ценам на текстильном рынке, потому что не можем продавать их дороже, чем их купили в магазине».

Благотворительные организации призывают покупателей совершать ответственные покупки, чтобы в конечном итоге меньше товаров оказывалось на свалках.

