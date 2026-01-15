«Прогуляться» по 2000-летнему Дому Грифонов в Риме предлагают на дистанционных экскурсиях

2000-летний Дом Грифонов в Риме открывается для публики. Но экскурсии здесь особенные. Они проходят в формате..
Дата загрузки: 2026-01-15
2000-летний Дом Грифонов в Риме открывается для публики. Но экскурсии здесь особенные. Они проходят в формате прямой видеотрансляции.
Гид спускается вниз по крутой лестнице и проходит по залам, показывая недавно отреставрированные фрески. А изображение со смартфона, закреплённого на голове, передаётся на экран наверху в режиме реального времени.
[Федерика Ринальди, археолог]:
«Эти экскурсии всегда разные, поскольку гиды-операторы меняются в зависимости от расписания и того, на каком языке проводится экскурсия. Трансляция прерывается четыре раза для показа видеороликов, которые помогают зрителям лучше сориентироваться и увидеть, как выглядел Дом Грифонов в древности».
Дом Грифонов был аристократической резиденцией на холме Палатин, расположенном между Колизеем и ипподромом Большой цирк. После разрушительного пожара в I веке нашей эры над руинами зданий вырос дворцовый комплекс. Его построил император Домициан.
От первого этажа Дома Грифонов почти ничего не осталось. Археологи нашли только мозаики и следы атриума с бассейном. Пока этот этаж не доступен для публики. Но в будущем его планируют показывать так же с помощью видеотрансляции.
Два подземных этажа оказались в лучшем состоянии. Там можно увидеть фрески и мозаики.
[Паола Куаранта, археолог]:
«Очень хорошо сохранились подземные помещения, которые сейчас состоят из шести или семи комнат, расположенных вокруг центрального коридора. Это были летние комнаты, поэтому ими пользовались в основном летом, поскольку там было прохладнее, чем на первом этаже».
Археологи не знают, кому принадлежал Дом Грифонов в древнеримские времена.
[Федерика Ринальди, археолог]:
«Это здание, безусловно, построили мастера высочайшего уровня. Но мы не знаем имени владельца. Высокий уровень отделки позволяет предположить, что им был человек весьма состоятельный».
С марта экскурсии будут проходить по вторникам – на итальянском и английском языках. В будущем планируют увеличить количество туров. В одну группу будут набирать не более 12 человек. Места надо бронировать заранее.
Ранее доступ в древнее здание открывали по запросу только для учёных и исследователей. Дистанционные экскурсии помогут защитить фрески от излишней влажности и углекислого газа.
Короткая ссылка на эту страницу: