В Шёнбрунском зоопарке в Вене панды получили возможность насладиться зимней сказкой. Смотрители говорят, что такая погода..

Как панды резвятся в снегу в Вене

В Шёнбрунском зоопарке в Вене панды получили возможность насладиться зимней сказкой.

Смотрители говорят, что такая погода напоминает им о доме. Нынешняя зима в Австрии схожа с климатом горных лесов Китая.

Панды не упускают случая поиграть в снегу. У бамбуковых медведей даже подушечки лап покрыты шерстью. Благодаря этому им не только тепло, но и не так скользко.

Самец Хэ Фэн и самка Лань Юнь родились в Центре сохранения и исследования больших панд в китайском Чэнду в 2020 году. В зоопарк Вены приехали в апреле прошлого года.

Имя Лань Юнь переводится как «Изящество орхидеи», а Хэ Фэн как «Дыхание лотоса». Взрослые особи в дикой природе ведут одиночный образ жизни.

Шёнбрунский зоопарк – старейший в мире. Он был основан в 1752 году как императорский зверинец.

Короткая ссылка на эту страницу: