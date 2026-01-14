Как панды резвятся в снегу в Вене

В Шёнбрунском зоопарке в Вене панды получили возможность насладиться зимней сказкой. Смотрители говорят, что такая погода..
Дата загрузки: 2026-01-14
В Шёнбрунском зоопарке в Вене панды получили возможность насладиться зимней сказкой.
Смотрители говорят, что такая погода напоминает им о доме. Нынешняя зима в Австрии схожа с климатом горных лесов Китая.
Панды не упускают случая поиграть в снегу. У бамбуковых медведей даже подушечки лап покрыты шерстью. Благодаря этому им не только тепло, но и не так скользко.
Самец Хэ Фэн и самка Лань Юнь родились в Центре сохранения и исследования больших панд в китайском Чэнду в 2020 году. В зоопарк Вены приехали в апреле прошлого года.
Имя Лань Юнь переводится как «Изящество орхидеи», а Хэ Фэн как «Дыхание лотоса». Взрослые особи в дикой природе ведут одиночный образ жизни.
Шёнбрунский зоопарк – старейший в мире. Он был основан в 1752 году как императорский зверинец.
Короткая ссылка на эту страницу: