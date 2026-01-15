Вода древних Помпеев: что рассказали бани возрастом 2000 лет

Какой водой пользовались жители Помпеев более 2000 лет назад? Недавно учёные сделали новое открытие: они обнаружили..

Какой водой пользовались жители Помпеев более 2000 лет назад? Недавно учёные сделали новое открытие: они обнаружили отложения карбоната кальция – минерала, который сохраняет информацию о составе воды.

Часть находок относится к периоду до прихода римлян. Помпеи были разрушены в 79 году нашей эры во время извержения Везувия. По словам учёных, именно вулканический пепел сохранил следы древней системы водоснабжения.

Хотя бани обычно связывают с римской эпохой, новые данные показывают, что они использовались и раньше. До римского завоевания Помпеи находились под влиянием греков, а затем самнитов – горного народа, который активно сопротивлялся Риму.

Ученые Майнцского университета выяснили, что в самнитский период вода поступала из колодцев глубиной около 40 метров. И она была недостаточно чистой для питья.

Исследование также показывает, что на ранних этапах вода в банях обновлялась нерегулярно. В отложениях карбоната кальция обнаружены следы загрязнения.

[Сеес Пассхиер, профессор тектонофизики]:

«Это неудивительно, поскольку вода подавалась с помощью специальной машины. Можно предположить, что, вероятно, какой-то раб бегал в своего рода колесе для хомяков, поднимая вёдра с водой и подавая её в бани».

Ситуация изменилась после прихода римлян. Вместе с ними в Помпеях появились акведуки. Они значительно увеличили объём поступающей воды и изменили городскую жизнь.

[Сеес Пассхиер, профессор тектонофизики]:

«Строительство акведука было очень дорогостоящим даже по тем временам. Его можно сравнить со строительством аэропорта в наше время».

По словам учёных, акведуки позволили расширять бани и чаще обновлять воду. Система достигла наибольшего развития в период правления Августа – с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры. В тот период Помпеи получали воду из Акведука Августа длиной около 120 километров, снабжавшего водой несколько городов региона.

Однако развитие города было прервано извержением Везувия. Центральные бани Помпеев находились в стадии строительства и так и не начали работать.

