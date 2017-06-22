22 июня 2017

5525 аймарский Новый год встретили в Боливии

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Над Боливией встаёт солнце. Его первые лучи индейцы аймара встречают с поднятыми ладонями. Так для них начинается аймарский Новый год — 5525 по счёту. Торжественная церемония проходит в древнем городе Тиуанако. В этом году в ней участвует вице-президент страны.

Аймарский Новый год совпадает с зимним солнцестоянием. Индейцы воздают хвалу светилу, надеясь на его благосклонность. Здесь его почитают как божество.

[Николас Юхра Квиспе, священнослужитель]:
«Мы встречаем солнечные лучи. Они приносят нам удачу, успокаивают сердца, поэтому мы собираем хороший урожай. Для нас это прямой и понятный путь».

[Лукас Чокве Апаза, лидер священнослужителей аймара]:
«Мы празднуем возвращение отца-Солнца, начало Андского амазонского Нового года. С этого дня отец-Солнце возвращается на юг».

Празднование начинается ещё с ночи. Аймара сжигают на костре сладости и навоз ламы. Так они выражают почтение богу Солнца и восхваляют мать-природу Пачамаму.

В доиспанский период аймара жили, в основном, сельским хозяйством. Хороший урожай зависел от погодных условий. Поэтому индейцы старались задобрить богов. Ритуалы, посвящённые отцу-Солнцу, они проводят в дни летнего и зимнего солнцестояния.

Шесть лет назад Новый год аймара стал государственным праздником Боливии и выходным днём. Так распорядился президент страны Эво Моралес. Он также из народности аймара.

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