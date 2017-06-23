Саммит ЕС: оборона, «брексит» и торговля

Лидеры Европейского Союза встретились на двухдневном саммите в Брюсселе. Они обсуждают широкий спектр вопросов: от обороны и безопасности до «брексита», торговли, климата и миграции.

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что он сторонник свободной торговли, однако европейцам не стоит быть слишком наивными. По его словам, такие торговые партнёры ЕС, как США и Китай, защищают свои стратегические индустрии, поэтому Европа также должна ограничивать инвестиции в определённых секторах.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Привлекательность не означает, что мы должны быть открыты для всего и для всех. США, одна из самых открытых и привлекательных стран в мире, по крайней мере, сейчас, также контролирует инвестиции в стратегических областях».

Лидеры ЕС также договорились увеличить оборонное взаимодействие. Выступая на пресс-конференции после обсуждений, председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что решение – «историческое».

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Лидеры договорились о необходимости создать постоянную европейскую систему взаимодействия в области обороны. Это исторический шаг, поскольку такое взаимодействие позволит ЕС двигаться в сторону большей оборонной интеграции. Наша цель – амбициозность и инклюзивность, то есть мы приглашаем присоединиться каждую страну ЕС».

Тем временем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о том, как в стране будут обеспечивать права граждан других государств ЕС после «брексита». По словам премьера, те, кто прожил в Соединённом Королевстве пять лет и больше, получат право на постоянное проживание.

Канцлер Германии сказала, что это «хорошее начало», но многие вопросы остаются нерешёнными.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:«Тереза Мэй сегодня дала ясно понять, что граждане ЕС, которые жили в Великобритании пять лет, сохранят все права. Это хорошее начало. Но, конечно, много и много других вопросов о «брексите» остаются нерешёнными: финансы, отношения с Ирландией. А это означает, что до октября ещё многое предстоит сделать».

Как ожидается, более детализованный план Тереза Мэй представит в грядущий понедельник.