В Испании «накрыли» крупнейший в Европе цех по изготовлению фальшивых монет

В Испании пресекли деятельность крупнейшего в Европе цеха по производству фальшивых монет номиналом 2 евро. Операцию..
Дата загрузки: 2024-04-26
В Испании пресекли деятельность крупнейшего в Европе цеха по производству фальшивых монет номиналом 2 евро. Операцию провели совместно испанская полиция и Европол.
Преступную организацию создали выходцы из Китая. Подпольный цех располагался на складе недалеко от Толедо.
Расследование начали ещё в 2018 году. Оно было сложным из-за герметичности организации. С тех пор удалось арестовать десять человек.
[Хосе Мария Хименес, начальник следственной полиции Банка Испании]:
«Их прибыль варьируется с 60-80 центов до 1-1,2 евро (с монеты), в зависимости от сбытого количества».
Полиция изъяла почти 400 тысяч монет.
[Хосе Мария Хименес, начальник следственной полиции Банка Испании]:
«Известно, что в Испании конфисковали около 100 000 монет, а во всей Европе – около 400 000. Сколько ещё находится в обращении, неизвестно».
В полиции также рассказали, как распознать фальшивые монеты.
[Виктор де лас Эрас, начальник отдела полиции]:
«Разница между фальшивой монетой и настоящей заключается в магнетизме. На настоящей монете магнит работает. На второй – не работает».
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