В Испании пресекли деятельность крупнейшего в Европе цеха по производству фальшивых монет номиналом 2 евро. Операцию..

В Испании «накрыли» крупнейший в Европе цех по изготовлению фальшивых монет

В Испании пресекли деятельность крупнейшего в Европе цеха по производству фальшивых монет номиналом 2 евро. Операцию провели совместно испанская полиция и Европол.

Преступную организацию создали выходцы из Китая. Подпольный цех располагался на складе недалеко от Толедо.

Расследование начали ещё в 2018 году. Оно было сложным из-за герметичности организации. С тех пор удалось арестовать десять человек.

[Хосе Мария Хименес, начальник следственной полиции Банка Испании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Полиция изъяла почти 400 тысяч монет.

[Хосе Мария Хименес, начальник следственной полиции Банка Испании]:

«Известно, что в Испании конфисковали около 100 000 монет, а во всей Европе – около 400 000. Сколько ещё находится в обращении, неизвестно».

В полиции также рассказали, как распознать фальшивые монеты.

[Виктор де лас Эрас, начальник отдела полиции]:

«Разница между фальшивой монетой и настоящей заключается в магнетизме. На настоящей монете магнит работает. На второй – не работает».

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