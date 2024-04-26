В Гаити сформировали переходный президентский совет и назначили премьера

В Гаити сформировали переходный президентский совет. Временным премьер-министром стал министр экономики Мишель Патрик Буавер. Его и..

В Гаити сформировали переходный президентский совет. Временным премьер-министром стал министр экономики Мишель Патрик Буавер. Его и членов совета привели к присяге в Порт-о-Пренсе. Днём ранее бывший премьер Гаити Ариэль Анри объявил об отставке.

Переходный совет состоит из девяти гражданских лиц. Двое из них – наблюдатели и права голоса не имеют. Новый премьер и члены совета будут временно исполнять обязанности президента. Они проведут подготовку к выборам нового главы государства, а также создадут совет национальной безопасности. Кроме того, им придётся наводить порядок в стране, где банды воюют против правительства.

[Мишель Патрик Буавер, премьер-министр Гаити]:

«Гаити, наша страна, находится на перепутье в поисках решений, которые помогут преодолеть этот многоплановый политический кризис. Его последствия наносят ущерб людям, собственности, а также государственной и частной инфраструктуре».

Между тем гаитяне призывают новые власти уделять главное внимание безопасности в стране.

[житель Кап-Аитьена]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Бандитизм – давняя проблема в Республике Гаити. Ситуация обострилась в июле 2021 года после убийства президента Жовенеля Моиза. Ещё больше обстановка накалилась в начале этого года. С января по март в результате бандитского насилия погибли более 2500 человек.

Вооружённые группировки контролируют 90% Порт-о-Пренса. Более 360 000 гаитян, спасаясь от бандитов, покинули свои дома. Миллионы людей голодают.

Переходный президентский совет будет работать до 7 февраля 2026 года. В этот день должен принести присягу новый глава государства.

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