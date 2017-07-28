Старообрядцы в России сохраняют древние традиции веры

Русские старообрядцы стекаются на богослужение в Малиновский скит со всей Нижегородской области. Приезжают и те, кто живёт в миру, и монахи. Несмотря на многовековые преследования в царские времена, старообрядческая вера сохранилась до наших дней. Староверы трепетно чтят древние традиции.

[монахиня Татьяна]:

«Вот это лестовка. Это оружие против нечистой силы, против дьявола. Все монахи ходят с такими. Они молятся на службе, за столом. Где бы они ни были, она должна быть всегда в руках».

Раскол в Русской церкви произошёл в XVII веке после реформы, которую провели патриарх Никон и царь Алексей Михайлович.

[отец Александр]:

«Церковный раскол заключал в себе то, что хотели немножко отойти от веры предков своих. Та вера, которая была на Руси, стала кого-то не устраивать, скорее всего Западную Европу».

Старообрядцев, не захотевших принять изменения, отлучили от Русской церкви. Их преследовали как церковные власти, так и светские. Называли раскольниками. В 70-х годах прошлого века позиция Московской патриархии смягчилась, и относиться к староверам стали терпимее. А в 2000-м году перед ними покаялась Русская православная церковь заграницей.

Старообрядцы в Малиновском ските ведут простую жизнь. Молятся да занимаются хозяйством. Отец Александр ездит к пожилым прихожанам, которые сами не могут побывать на службе. С ним делятся печалями и просят совета, и, конечно, благословения.

В России живёт около двух миллионов старообрядцев. В основном, это русские, но есть люди и других национальностей. Старообрядческие общины также сохранились в Украине, Беларуси, США и других странах.