Ливанская активистка защищает морских черепах от вымирания

Ливанская защитница животных Мона Халил в сопровождении жителей Эль-Мансури идёт на побережье Средиземного моря. В оранжевом ведёрке – молодое поколение морских черепах. Активистка выпускает их на песок, и те устремляются к морю.

Спутники Моны Халил – в основном, дети и подростки. В них взрослые видят будущих защитников природы, в том числе – морских черепах.

[Бассам Шалхуб, житель Эль-Мансури]:

«Если я своим дочери и племяннице с самого детства буду говорить об этом, то мы сможем защитить этих животных. Может быть, мои дети больше не увидят этих черепах. Возможно, когда черепахи повзрослеют, то не вернутся сюда. На побережье будет полно курортов, и условий для жизни черепах не станет».

Впрочем, Мона верит, что сможет спасти черепах от хищников, загрязнения и посягательств людей. 17 лет назад она без сожалений оставила своё прежнее жильё, переехала на побережье Средиземного моря и основала проект «Оранжевый дом».

[Мона Халил, основательница проекта «Оранжевый дом»]:

«Та жизнь, что была у меня раньше, — это просто существование. Только теперь я живу по-настоящему. Я занята любимым делом и поэтому чувствую себя сильной, чувствую, что приношу пользу. Защищаю мать-природу».

77-летняя активистка переносит черепашьи яйца подальше от фермерских хозяйств и ограждает их металлическими решётками, чтобы защитить от хищников. Когда черепашки вылупятся, отпускает их на волю. И каждый раз приглашает преподавателей, школьников и их родителей посмотреть на это зрелище.

[Фатен Шалхуб, преподавательница]:

«Несколько лет назад для меня стало открытием то, что на наш пляж в Мансури приплывают морские черепахи и откладывают яйца, а также то, что им угрожает исчезновение».

Некоторые жители Эль-Мансури заразились энтузиазмом Моны и так же, как она, полюбили черепах.

На размножение в Ливан приплывают два вида морских черепах: зелёная черепаха и логгерхед. Они занесены в Красную книгу под категорией «вымирающие виды». Точное число морских черепах в Средиземном море неизвестно. По оценке Всемирного фонда дикой природы, во всём мире насчитывается примерно 60 тысяч женских особей.