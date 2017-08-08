08 августа 2017

Лунное затмение над греческим мысом Сунион и Мадридом

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Второе лунное затмение в этом году наблюдали 7 августа в разных уголках Земли. На мысе Сунион в Греции собрались десятки туристов. Полная луна над храмом Посейдона выглядит особенно впечатляюще.

В этот раз наблюдается частное лунное затмение. То есть спутник попадает в тень Земли не полностью, и часть его по-прежнему освещена Солнцем. При этом Луна меняет свой цвет – словно краснеет.

Не менее эффектное зрелище наблюдали и над Мадридом. Здесь также хорошо виден полный диск Луны, тени, падающие на него, и необычный цвет спутника нашей планеты.

Лунное затмение длилось несколько часов. Началось оно примерно в половину девятого по московскому времени и полностью завершилось к полуночи.

За год происходит от двух до четырёх лунных затмений. В этом году первое выпало на 11 февраля. Оно было частным полутеневым. В 2018-м ожидается два полных лунных затмения – 27 июля и 31 января.

Затмение Луны происходит, когда она входит в конус тени, которую отбрасывает Земля. В это время Луна обязательно бывает полной и находится близко к узлу её орбиты, то есть к точке, где орбита Луны пересекает плоскость эклиптики.

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