День экодолга 2017: меню с наименьшим ущербом природе

Столичные фуд-блогеры решили задуматься об экологии. Кулинары соревнуются в приготовлении блюд, ингредиенты которых наносят наименьший ущерб природе. Их старания оценивает звёздный шеф-повар Константин Ивлев.

[Константин Ивлев, шеф-повар]:

«Все думают, что человек — царь природы. На самом деле нет. Не человек, не лев, а природа сама по себе… Когда я понял, что у меня будут дети, когда мне жена объявила — я понял, что надо меняться. Я живу уже не сам для себя и для своей жены, а — для своего поколения».

Мероприятие приурочено ко Дню экодолга. Впервые его провели в 1970-м.

Это день в году, после которого человечество использует больше природных ресурсов, чем планета может восстановить за год. И если 50 лет назад он наступил в конце декабря, в 2017-м — в начале августа.

Экологи советуют отдавать предпочтение курице вместо говядины. Для выпаса крупного рогатого скота требуются большие площади, под которые вырубаются леса.

В приоритете — сезонные овощи и фрукты местного производства вместо привозных экзотических. С сокращением дальности транспортировки уменьшается и объём выхлопных газов.

[Юлия Эм, фуд-блогер]:

«Это какое-то новое измерение, потому что я поймала себя на мысли, что, когда готовлю, думаю о здоровье, весе, удовольствии. Но раньше я никогда не думала с точки зрения экологичности, что один продукт оставляет больший след в природе, другой — меньший».

Эксперты также призывают выбирать продукты с минимумом упаковки и не покупать лишнего. По данным Всемирного фонда дикой природы, треть продуктов в мире выбрасывается. Всего за год одна семья производит тонну отходов.