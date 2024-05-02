В центре столицы Ирландии демонтировали 200 палаток нелегальных мигрантов

Ирландская полиция демонтировала палаточный городок мигрантов в центре Дублина, который разрастался здесь в течение года. Всего..
Дата загрузки: 2024-05-02
[Диаа Мохаммед, мигрант из Палестины]:
«Теперь у меня есть туалет, душ и нормальная еда».
После демонтажа палаточного городка улицу промыли водой с дезинфицирующими средствами. Зона, где стояли палатки, пока окружена заграждениями. Так полиция хочет предотвратить появление новых палаток.
Ирландия с трудом справляется с наплывом нелегальных мигрантов и не может всех обеспечить жильём. А в последние дни в страну хлынули мигранты из Великобритании. Они проникают через сухопутную границу с Северной Ирландией. Такие мигранты составляют 80% общего числа искателей убежища в Ирландии, которые прибыли в последнюю неделю.
Спровоцировало эту ситуацию то, что недавно в Великобритании приняли новый закон. Он позволит отправлять нелегальных мигрантов в Руанду.
Власти Ирландии теперь намерены реформировать миграционное законодательство, чтобы решить проблему. Они хотят высылать обратно в Великобританию мигрантов, у которых нет оснований для получения статуса беженца.
Британские власти, в свою очередь, заявляют, что не пойдут на такую сделку. Причину отказа оправдывают тем, что Евросоюз не принимает обратно тех, кто нелегально мигрировал в Великобританию из Франции.
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