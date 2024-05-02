В центре столицы Ирландии демонтировали 200 палаток нелегальных мигрантов

Ирландская полиция демонтировала палаточный городок мигрантов в центре Дублина, который разрастался здесь в течение года. Всего..

[Диаа Мохаммед, мигрант из Палестины]:

«Теперь у меня есть туалет, душ и нормальная еда».

Ирландская полиция демонтировала палаточный городок мигрантов в центре Дублина, который разрастался здесь в течение года. Всего рядом с правительственными зданиями стояло 200 палаток. В них жили 285 мужчин-мигрантов. Их перевели в два других палаточных лагеря с лучшими условиями.

После демонтажа палаточного городка улицу промыли водой с дезинфицирующими средствами. Зона, где стояли палатки, пока окружена заграждениями. Так полиция хочет предотвратить появление новых палаток.

Ирландия с трудом справляется с наплывом нелегальных мигрантов и не может всех обеспечить жильём. А в последние дни в страну хлынули мигранты из Великобритании. Они проникают через сухопутную границу с Северной Ирландией. Такие мигранты составляют 80% общего числа искателей убежища в Ирландии, которые прибыли в последнюю неделю.

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Спровоцировало эту ситуацию то, что недавно в Великобритании приняли новый закон. Он позволит отправлять нелегальных мигрантов в Руанду.

Власти Ирландии теперь намерены реформировать миграционное законодательство, чтобы решить проблему. Они хотят высылать обратно в Великобританию мигрантов, у которых нет оснований для получения статуса беженца.

Британские власти, в свою очередь, заявляют, что не пойдут на такую сделку. Причину отказа оправдывают тем, что Евросоюз не принимает обратно тех, кто нелегально мигрировал в Великобританию из Франции.

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