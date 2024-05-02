Китайские компании удешевляют электромобили в борьбе за рынок

Огромный 90-дюймовый экран ниже капота и музыка для пешеходов – такими и подобными им технологиями оснащают..
Дата загрузки: 2024-05-02
Например, китайский автомобиль, оснащённый различными высокотехнологичными функциями, можно купить за 20 000 долларов. Это в два раза дешевле, чем среднестатическая новая машина в США.
А вот модель Nammi, представленная на Пекинском автосалоне. Её выпускает госкомпания Dongfeng («Дунфэн»). Цена – менее 10 000 долларов. Примерно столько же стоит BYD Seagull («Би Вай Ди Сигал») – четвёртый по популярности электромобиль в Китае. Компания Xpeng («Сяопэн») планирует предложить электромобиль с автономным вождением менее чем за 21 000 долларов.
[Хавьер-Гарсия Гальярдо, сотрудник компании Zeekr]:
«Технические детали так же важны, как дизайн и бренд. И эта интеграция технологий важна для китайских потребителей».
Аналитики говорят, что всё это представляет серьёзную проблему для иностранных компаний, таких как Tesla и Volkswagen. Конкуренция на крупнейшем автомобильном рынке становится всё ожесточённее, но европейские бренды не намерены отступать.
[Ола Келлениус, директор компании Mercedes-Benz]:
«У нас здесь работает команда специалистов в области цифровых технологий, которые создают всё необходимое. Например, в новом E-Class можно петь караоке. В Германии нет такой функции. Но местным клиентам это нравится».
Представители Mercedes и Volkswagen говорят, что работают над созданием так называемых вау-эффектов для китайских покупателей.
Впрочем, при покупке автомобилей премиум-класса китайцы всё равно предпочитают известные зарубежные бренды. Качеству китайских машин не доверяют и в самом Китае. На вторичном рынке они сильно теряют в цене. Кроме того, обилие высокотехнологичных функций не говорит о том, что эргономика в китайских машинах стала лучше. Водителям по-прежнему в них не так удобно, как, например, в немецких автомобилях.
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