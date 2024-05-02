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Китайские компании удешевляют электромобили в борьбе за рынок

Китайские компании удешевляют электромобили в борьбе за рынок

Огромный 90-дюймовый экран ниже капота и музыка для пешеходов – такими и подобными им технологиями оснащают..

Дата загрузки: 2024-05-02

Китайские компании удешевляют электромобили в борьбе за рынок
Огромный 90-дюймовый экран ниже капота и музыка для пешеходов – такими и подобными им технологиями оснащают свои электрокары китайские автопроизводители. При этом цена ниже, чем у аналогичной зарубежной техники. Так китайские компании борются за покупателей.

Например, китайский автомобиль, оснащённый различными высокотехнологичными функциями, можно купить за 20 000 долларов. Это в два раза дешевле, чем среднестатическая новая машина в США.

А вот модель Nammi, представленная на Пекинском автосалоне. Её выпускает госкомпания Dongfeng («Дунфэн»). Цена – менее 10 000 долларов. Примерно столько же стоит BYD Seagull («Би Вай Ди Сигал») – четвёртый по популярности электромобиль в Китае. Компания Xpeng («Сяопэн») планирует предложить электромобиль с автономным вождением менее чем за 21 000 долларов.

[Хавьер-Гарсия Гальярдо, сотрудник компании Zeekr]:
«Технические детали так же важны, как дизайн и бренд. И эта интеграция технологий важна для китайских потребителей».

Аналитики говорят, что всё это представляет серьёзную проблему для иностранных компаний, таких как Tesla и Volkswagen. Конкуренция на крупнейшем автомобильном рынке становится всё ожесточённее, но европейские бренды не намерены отступать.

[Ола Келлениус, директор компании Mercedes-Benz]:
«У нас здесь работает команда специалистов в области цифровых технологий, которые создают всё необходимое. Например, в новом E-Class можно петь караоке. В Германии нет такой функции. Но местным клиентам это нравится».

Представители Mercedes и Volkswagen говорят, что работают над созданием так называемых вау-эффектов для китайских покупателей.

Впрочем, при покупке автомобилей премиум-класса китайцы всё равно предпочитают известные зарубежные бренды. Качеству китайских машин не доверяют и в самом Китае. На вторичном рынке они сильно теряют в цене. Кроме того, обилие высокотехнологичных функций не говорит о том, что эргономика в китайских машинах стала лучше. Водителям по-прежнему в них не так удобно, как, например, в немецких автомобилях.
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