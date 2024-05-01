15 000 шоколадок с талисманом Олимпиады-2024 сделают в Париже Талисманы Олимпиады-2024 теперь можно не только увидеть, но и попробовать на вкус. Известный парижский шоколатье Николя.. Дата загрузки: 2024-05-01

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Талисманы Олимпиады-2024 теперь можно не только увидеть, но и попробовать на вкус. Известный парижский шоколатье Николя Клуазо представил тематическую коллекцию, созданную к летним Играм.

В неё входит и маленькая плитка шоколада, на которой изображён талисман. Это фригийский колпак, символизирующий свободу.

Изделие состоит из нескольких слоёв шоколада – тёмного, белого и красного. Белая прослойка немного смягчает вкус горького шоколада.

[Николя Клуазо, шоколатье]:





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К Олимпиаде сделают 15 000 таких плиток шоколада.

[Аньес Буэ, сотрудница компании La Maison du Chocolat]:

«Участие в создании этой коллекции немного приближает нас к Олимпиаде, поскольку у нас, возможно, и не получится на ней побывать. В некотором смысле, теперь небольшая частичка нас самих будет в центре этого события».

В коллекцию также входят маленькие шоколадки и большие наборы конфет. В продажу поступит 60 000 таких изделий. Плитка шоколада с фригийским колпаком будет стоить 22 евро, а набор шоколадных конфет обойдётся в 44 евро.

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа. В ней будут участвовать более 10 000 спортсменов из 206 стран. А с 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут летние Паралимпийские игры.